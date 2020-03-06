Peru'da ilk Kovid-19 vakası - Son Dakika
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Peru'da ilk Kovid-19 vakası

6 saat önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Peru'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Peru'da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün, ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının daha önce İspanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 25 yaşındaki bir erkekte görüldüğünü doğrulamak durumundayım." dedi.

Halka sükunet çağrısı yapan Vizcarra, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Kovid-19 vakası Latin Amerika'da artış gösteriyor

Latin Amerika'da ilk Brezilya'da görülen virüsün bulunduğu ülkelerde virüse yakalanan kişi sayısı artıyor.

Virüsün bulaştığı kişi sayısı Ekvador'da 13, Brezilya'da 8, Meksika ve Şili'de 5 Arjantin'de 2'ye yükseldi.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin ve Şili'de görülmüştü.

Rusya'da vaka sayısı 10'a çıktı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 4'ten 10'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde başkent Moskova'da 5, Nijniy Novgorod'da 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüs taşıyan söz konusu 6 kişinin son iki hafta içerisinde İtalya'ya seyahat ettikleri kaydedildi.

Güney Amerika, Koronavirüs, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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