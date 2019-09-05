Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı
1 saat önce
Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı.
Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı. Ülke çapında toplam 26 şubesi olan okul sayesinde yoksul ailelerin çocukları da enstrüman çalmayı öğrenebiliyor ya da koroda şarkı söyleyebiliyor
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:27
Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı Prenses Charlotte'nin, Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği İngiliz medyasında gündem oldu Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi