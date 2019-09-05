Son Dakika Haberleri: Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı
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Peru'da imkanı olmayan çocuklara müzik eğitimi fırsatı

1 saat önce

Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı.

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Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulunu açtı. Ülke çapında toplam 26 şubesi olan okul sayesinde yoksul ailelerin çocukları da enstrüman çalmayı öğrenebiliyor ya da koroda şarkı söyleyebiliyor

Juan Diego Florez, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:27 
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