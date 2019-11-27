Peru'da istifa eden başbakan rüşvet davasında tutuklandı

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın açtığı rüşvet davası kapsamında eski Başbakan Cesar Villanueva tutuklandı.



Peru'da eski Başbakan Cesar Villanueva, Odebrecht davası kapsamında tutuklandı. Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın açtığı rüşvet davası kapsamında eski Başbakan Villanueva cezaevine gönderildi.



Peru Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Memurların Yolsuzluk Suçları Konusunda Uzmanlaşmış Savcısı Jess Fernndez tarafından yürütülen soruşturma ve anayasadan alınan destekle eski Başbakan Cesar Villanueva'nın tutuklanması kararı, güvenlik güçleri tarafından uygulandı" ifadeleri kullanıldı.



Villanueva'nın, Brezilyalı İnşaat Şirketi Odebrecht'ten 2007 ve 2013 yılları arasında San Martn bölge valisi olduğu dönemde rüşvet aldığı iddia ediliyordu.



Villanueva'nun San Martn'de yapılacak otoyolun imtiyazı karşılığında rüşvet olarak Odebrecht'in eski yöneticilerinden toplam 320 bin dolar aldığı kanıtlandı. Odebrecht ve Villanueva'nın birlikte rakamı şişiren bir sözleşmeyi imzaladıkları biliniyor. Villanueva ise geçtiğimiz Mart ayında başbakanlık görevinden istifa etmişti. - LİMA