Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Castillo'dan istifa etmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Castillo'dan istifa etmesini istedi

10.04.2022 00:29
Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Castillo'dan istifa etmesini istedi

Peru'da Kongre, 30 Mart'tan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Pedro Castillo'dan görevi bırakmasını talep etti.

Peru'da Kongre, 30 Mart'tan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Pedro Castillo'dan görevi bırakmasını talep etti.

Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi'nde yapılan oylamada, Castillo'dan görevi bırakması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Önergenin oylaması, 61 lehte, 43 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edilerek Castillo'ya istifa çağrısı yapıldı.

Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önerge, sembolik olması açısından siyaseten önemli görülüyor.

Protestolar devam ediyor

Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti protesto eden göstericiler, Devlet Başkanı Castillo'dan görevi bırakmasını istiyor.

Başta başkent Lima ve Callao olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan göstericiler, polisle çatıştı, ana yolları yine trafiğe kapattı.

Bu arada, ülkede 30 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerde ölenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 20'ye yükseldiği bildirilmişti.

Peru İçişleri Bakanlığı, göstericilerle çıkan çatışmalar sonucu 25 polisin de yaralandığını duyurmuştu.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı

Lima ve Callao'da, şiddet olaylarının yaşanması üzerine sokağa çıkma yasağı kararı alan Devlet Başkanı Castillo, 5 Nisan'da bu kararını iptal etmişti.

Başlarda sakin ve barışçıl başlayan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüşerek, ülke geneline yayılmıştı.

Castillo, 6 Nisan'da Kongre'de yaptığı konuşmada, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır." ifadesini kullanmıştı.

Ulusal istatistik bürosundan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtilmişti.

Hükümet, 4 Nisan'da otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.

YORUMLAR
500
Pakistan Meclis Başkanı hükümetle ilgili güvensizlik oylaması öncesi istifa etti Pakistan Meclis Başkanı hükümetle ilgili güvensizlik oylaması öncesi istifa etti Sri Lanka'nın 'kıtlık' tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi Sri Lanka'nın 'kıtlık' tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi

Hükümet, İstifa, Kongre, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Castillo'dan istifa etmesini istedi - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:47 Üniversite öğrencileriyle iftar yapan Mansur Yavaş, sözleriyle kahkahaya boğdu
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 00:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Castillo'dan istifa etmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement