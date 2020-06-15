Peru'da koronavirüsten ölen 5 bin kişinin fotoğraflarıyla ayin düzenlendi

Vahdet AYAZ, (DHA)- Peru'da Lima Katedrali'nde koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin fotoğrafları katedralin banklarına, sütunlarına ve panolara asıldı. Başpiskopos Carlos Castillo, ölenlerin fotoğrafıyla anma ayini düzenledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle son dönemlerde etkilenen Güney Amerika ülkeleri zor günler yaşıyor. Ülkelerde vaka ve ölü sayılarında artış meydana gelirken, Peru'nun Lima kent merkezinde bulunan Lima Katedrali'nde, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlere ait 5 bin fotoğrafla ayin düzenlendi.

VİRÜSÜN KURBANLARI ANILIYOR

Başpiskopos Carlos Castillo, katedral çalışanlarının virüs nedeniyle hayatın kaybedenlerin fotoğraflarını hazırladıklarını ve katedrali bu fotoğraflarla donatmak için günlerce çalıştıklarını ifade etti. Bankların doldurulduğu, ardından virüsün kurbanlarına ait fotoğrafların duvarları, sütunları ve panoları kapladığı ifade edildi.

'SAĞLIK SİSTEMİ TİCARİ TEMELLİ, MERHAMET DEĞİL'

Başpiskopos Castillo, bunun koronavirüs kurbanlarını anmak için yapıldığını belirterek, Peru'nun sağlık sistemini, Merhamet değil, ticari temelli sözleriyle eleştirdi. Peru'da ülke ekonomisinin bu yıl içerisinde yüzde 12 daraldığı ifade edilirken, Başpiskopos Castillo, Daha zor günler bizi bekliyor diyerek, insanlara yoksullarla birlik olma çağrısında bulundu.

PERU'DA SON DURUM

Peru'da açıklanan son verilere göre koronavirüs nedeniyle 6 bin 688 kişi yaşamını yitirdi. Peru Sağlık Bakanlığı, ülkede 229 bin 736 kişinin virüse yakalandığını; 115 bin 579'unun hastalığı yendiğini açıkladı.