Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 199 bini aştı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bini geçti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 199 bin 36'ya çıktı.

Virüse bulaşanların sayısı ise 133 artarak 2 milyon 167 bin 652'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 milyon 142 bin 542 olarak kayıtlara geçti.

Aşı durumu

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 14 milyon 459 bin 251 kişiye 1. doz, 9 milyon 488 bin 819 kişiye 2. doz aşı yapıldı.