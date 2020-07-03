Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 45'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 45'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 527 artarak 292 bin 4'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 182 bin 97 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.