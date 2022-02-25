Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 210 bini aştı - Son Dakika
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Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 210 bini aştı

25.02.2022 07:56
Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 210 bini aştı

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı Peru'da, son 24 saatte 48 kişi salgından hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınında Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya ve Meksika'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı Peru'da, son 24 saatte 48 kişi salgından hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgın nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 210 bin 116'ya çıktığı ülkede, vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 605 artarak 3 milyon 506 bin 75'e ulaştı.

Ülkede 3'üncü dalganın etkili olduğu son haftalarda hastalığı atlatanların sayısı 3 milyon 533 bin 45'e yükseldi.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 27 milyon 462 bin 710 kişiye birinci doz, 24 milyon 65 bin 513 kişiye ikinci doz ve 10 milyon 128 bin 654 kişiye de üçüncü doz aşı uygulandı.

Nüfusu 33 milyonu aşan Peru, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 25. ülke" durumunda bulunuyor.

Peru'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 Ocak'ta 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 210 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 210 bini aştı - Son Dakika
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