Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini geçti - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 56'ya yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 56'ya çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 164 artarak 237 bin 156'ya ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 125 bin 205 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.