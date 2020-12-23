Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti - Son Dakika

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti

23.12.2020 09:35
Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti, System.String[]

Peru, Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir milyonu geçen 5. ülke oldu.

Peru, Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir milyonu geçen 5. ülke oldu.

Yetkililer, ülkede Kovid-19 vaka sayısının salı gecesi itibarıyla 1 milyon 153'e ulaştığını açıkladı.

Peru'da 37 bin 218 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mart ayında Kovid-19 salgını yayılmaya başladığında kısıtlamalar getirmekte hızlı davranan 32 milyon nüfuslu Peru'da vaka sayıları temmuz ayında zirveye çıkmıştı.

Ülkede iş gücünün yaklaşık yüzde 70'inin kayıt dışı olduğu ve bu durumun çalışanların evde kalmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Başkent Lima gibi büyük şehirlerin dış kesimlerinde yaşanan su sıkıntısı da vaka sayısının artmasında önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Yine hükümetin yaptığı son araştırmaya göre, işçi sınıfının yaşadığı bölgelerde ailelerin sadece yüzde 22'si buzdolabına sahip. Sık sık pazara gitmek zorunda kalan bu kişiler nedeniyle virüsün hızla yayıldığı belirtiliyor.

Kolombiya'da oturma izni bulunmayan Venezuelalı göçmenlere ücretsiz Kovid-19 aşısı yapılmayacak

Bu arada, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede oturma izni olmayan Venezuelalı göçmenlere ücretsiz Kovid-19 aşısı yapılmayacağını söyledi.

Duque, sağlıkçılar ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çeken açıklamayı, Blu Radio ile söyleşide yaptı.

Ivan Duque, oturma izni bulunmayan göçmenlere ücretsiz aşı yapmanın, çok sayıda Venezuelalının aşılanmak için Kolombiya'ya geçmesine yol açacağını belirterek "Önceliğimiz Kolombiya vatandaşları olacak." ifadesini kullandı.

Sağlıkçılar ve insan hakları örgütleri ise savunmasız bir grubu aşı programından mahrum bırakmanın etik olmadığını bildirdi.

Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 530 binin üzerinde. Şubat ayında aşılamanın başlaması beklenen 50 milyon nüfuslu ülke 2021'de 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 1,8 milyon Venezuelalı göçmen yaşıyor. Venezuelalı göçmenlerin yüzde 60'ının oturma izni bulunmuyor.

Latin Amerika, Kolombiya, Salı, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 1 KDV oranıyla satılacak Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı         
08:50
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Kanlı Noel" olayında eşi ve çocuklarını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu çıktı         
08:34
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı         
08:13
Baskın yiyen gençlerin Baskın yiyen gençlerin "şalterli kaçış" yöntemi polis ekiplerini bile şaşırttı         
08:02
Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı         
07:35
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu         
17:56
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 09:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei