Son Dakika Haberleri: Peru'da Küçük Bir Uçak Aracın Üstüne Acil İniş Yaptı

Peru'da Küçük Bir Uçak Aracın Üstüne Acil İniş Yaptı

1 saat önce

Peru'nun başkenti Lima'da yaşayanlar küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı.

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Peru'nun başkenti Lima'da yaşayanlar küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:43 

Lima, Dünya
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