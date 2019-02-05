Peru'da Küçük Bir Uçak Aracın Üstüne Acil İniş Yaptı
1 saat önce
Peru'nun başkenti Lima'da yaşayanlar küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı.
Peru'nun başkenti Lima
'da yaşayanlar küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:43
Peru'da Bir Uçak Arabaların Üzerine Acil İniş Yaptı
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