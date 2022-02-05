Peru'da küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Peru'nun güneyinde küçük bir uçağın iniş esnasında düşmesi sonucu çoğunluğu turist 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Ica bölgesindeki turizm kenti Nazca'yı ziyaretinin ardından Maria Reiche'deki havaalanına inmek isteyen küçük uçak düştü.

Peru Ulusal Polisi (PNP), uçağın havaalanı yakınındaki kırsal alana düştüğünü belirterek, kazada 5'i turist 7 kişinin öldüğünü kaydetti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.