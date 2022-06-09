Peru'da madenciler arasında çatışma: 14 ölü

Peru'da ilk olarak 2 Haziran'da madenciler arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Peru'nun Arequipa şehrinde altın madencilerinden oluşan bir grup arasında çatışma çıktı. İlk olarak 2 Haziran tarihinde çıktığı belirtilen çatışmalarda yetkililer en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili 31 kişinin tutuklandığını belirtilirken, yetkililer video ve ses kayıtlarının inceleyerek sorumluların tespit edilmesine devam edildiğini duyurdu.

Arequipa polisi ise soruşturmalar nedeniyle kapatılan Güney Pan-Amerika Otoyolu'nda trafiğin kısıtlı olarak devam ettiğini söyledi.

(İHA)