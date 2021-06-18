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Peru'da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü - Son Dakika

Peru'da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü

18.06.2021 23:10
Peru'da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, System.String[]

Peru'da değerli metal madencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 27 işçi hayatını kaybederken, 13 işçi ise yaralandı.

Peru'da değerli metal madencilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 27 işçi hayatını kaybederken, 13 işçi ise yaralandı.

İngiltere merkezli gümüş ve altın madenciliği şirketi Hochschild Madencilik tarafından yapılan açıklamada, şirketin Peru'da yer alan Pallancata madenindeki değerli metal işçilerini, Peru'nun Arequipa kentine taşıyan otobüsün kaza yaptığı belirtildi. Kazada 27 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 13 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

Hochschild Madencilik İcra Kurulu Başkanı Ignacio Bustamante yaptığı açıklamada, "Hepimiz bu haberle harap olduk ve halihazırda kapsamlı bir soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hochschild'ın Pallancata madeninde geçtiğimiz yıl bir işçi, üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş fakat söz konusu olay firmanın 2019 yılı raporuna kaydedilmemişti. - LİMA

Metal, işçi, Kaza, Peru, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Peru'da madencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü - Son Dakika


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