Peru'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi serbest bıraktı - Son Dakika
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Peru'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi serbest bıraktı

18.03.2022 02:29
Peru'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi serbest bıraktı

Peru'da Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin, sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Peru'da Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin, sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hapis cezası bulunan Fujimori için avukatının yaptığı temyiz başvurusunu yerinde buldu.

Mahkeme hakimi Eloy Espinosa, Kanal N'ye yaptığı açıklamada, oylamanın 3 lehte, 3 aleyhte yönünde kullanıldığını, eşitlik olduğu için temyiz başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

Böylece 2007'de, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Fujimori'nin, başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevi'nden ayrılacağı bilgisi paylaşıldı.

Fujimori'nin bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Lima'da bir klinikte tedavi gördükten sonra hapishanede tedavisine devam edildiği kaydedilmişti.

Süreç

1990-2000 yıllarındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori, 2007'den bu yana Peru'da hapis yatıyordu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 2017 yılında insani gerekçelerle Fujimori için af çıkarmıştı. Kuczynski'nin hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devlet başkanlığından azledilmemek için mecliste Fujimori'nin eski partisinden milletvekillerinin desteğini sağlayabilmek amacıyla Fujimori'yi affettiği öne sürülmüştü.

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Anayasa Mahkemesi, Yolsuzluk, Mahkeme, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi serbest bıraktı - Son Dakika


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