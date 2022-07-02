Peru'da meydana gelen toprak kaymasından 204 kişi etkilendi - Son Dakika
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Peru'da meydana gelen toprak kaymasından 204 kişi etkilendi

02.07.2022 14:08
Peru'da meydana gelen toprak kaymasından 204 kişi etkilendi

Peru'da meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev zarar gördü, felaketten 204 kişi etkilendi.

Peru'da meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev zarar gördü, felaketten 204 kişi etkilendi.

Peru Haber Ajansı Andina'ya göre, Chavin de Huantar bölgesinde, dün, toprak kayması meydana geldi.

Ancash Bölge Yönetimi, Cruz de Shallapa Tepe'sindeki toprak kaymasından 204 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, 150 evin zarar gördüğünü belirterek, bu evlerden 70'inin oturulamaz durumda olduğunu kaydetti.

Felakette, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Ancash Bölge Yönetiminin bölgeye insani yardım malzemesi ulaştırdığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peru'da meydana gelen toprak kaymasından 204 kişi etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da meydana gelen toprak kaymasından 204 kişi etkilendi - Son Dakika
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