Peru'da muhalefet, Kongre'den Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istedi - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da, muhalif partiler, Kongre'den Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebinde bulundu.

Kongre'ye 28 imza toplayarak önerge veren 3 muhalif parti, Castillo'yu ahlaki yetersizliğin yanı sıra seçim kampanyası sürecinde verilen paraları yasa dışı şekilde kullanmakla suçladı.

Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Analistler ve yerel medya, verilen önergenin tartışılması ve kabul edilmesi için muhalif partilerin Kongre'de yeterli desteğe sahip olmadığını savundu.

Muhalefet, hükümetin medyaya kötü muamelede bulunduğunu, topluma hesap vermediğini ve ifade özgürlüğünün sağlanması için hiçbir çaba göstermediğini öne sürüyor.

Hükümetten tepki

Başbakan Mirtha Vasquez, muhalefetin suçlamalarına tepki göstererek, azletme talebinin halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir saldırı anlamına geldiğini söyledi.

Peru'da Kongre faktörü

Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 10 Kasım 2020'de Kongre'de yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile "kalıcı ahlaki yetersizlik" sebebiyle azledilmişti.

Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da Kongre baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında görevi bırakmıştı.