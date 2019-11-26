Son Dakika Haberleri: Peru'da muhalefet lideri Fujimori'nin salıverilmesi protesto edildi
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Peru'da muhalefet lideri Fujimori'nin salıverilmesi protesto edildi

6 saat önce

Peru'da yüzlerce gösterici yolsuzluk suçlamasıyla hapiste tutulan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin serbest bırakılmasını protesto etti.

Peru'da muhalefet lideri Fujimori'nin salıverilmesi protesto edildi, System.String[]

Peru'da yüzlerce gösterici yolsuzluk suçlamasıyla hapiste tutulan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin serbest bırakılmasını protesto etti.

Yerel basına göre, Anayasa Mahkemesinin salıverme kararını başkent Lima'da protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, taş ve şişelerle saldıran gruba müdahale etti.

Anayasa Mahkemesi, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 aydır tutuklu bulunan Fujimori'nin serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyetinden yapılan açıklamada, Fujimori'nin serbest bırakılacağı fakat hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının devam edeceği belirtilmişti.

Fujimori'nin 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini az farkla kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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