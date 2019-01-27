Son Dakika Haberleri: Peru'da Otel Duvarı Çöktü: 15 Ölü

Peru'da Otel Duvarı Çöktü: 15 Ölü

56 dakika önce

Peru'da bir otelde yapılan düğünde aşırı yağışın ardından toprak kaymasıyla birlikte duvarın çökmesi sonucu 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Peru'da Otel Duvarı Çöktü: 15 Ölü, System.String[]
Peru'da bir otelde yapılan düğünde aşırı yağışın ardından toprak kaymasıyla birlikte duvarın çökmesi sonucu 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Peru'nun güneyinde bulunan Abancay kasabasında Alhamra Oteli'nde bir düğün sırasında toprak kayması meydana geldi. Kutlama yapıldığı sırada toprağın kaymasıyla otel duvarı, davetlilerin üzerine yıkıldı. Gece yarısında meydana gelen olayda, çok sayıda kişi duvarın altında kaldı. Olay anında 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen polis, iki kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan 34 kişinin tedavisi sürerken, 5 kişinin de durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - LİMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

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