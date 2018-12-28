Son Dakika Haberleri: Peru'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 30 Yaralı

Peru'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 30 Yaralı

21 dakika önce

Peru'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 30 Yaralı, System.String[]
Peru'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilisi Jorge Castillo, yaptığı açıklamada, Casapalca kentinde 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün, otoyolun kenarındaki nehre yuvarlandığını kaydederek, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yara almadan kurtulan yolculardan bazıları, kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:24 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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