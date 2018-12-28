Peru'da Otobüs Kazası: 10 Ölü, 30 Yaralı

Peru'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.



Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilisi Jorge Castillo, yaptığı açıklamada, Casapalca kentinde 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün, otoyolun kenarındaki nehre yuvarlandığını kaydederek, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.



Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yara almadan kurtulan yolculardan bazıları, kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

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