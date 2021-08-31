Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Yetkililer, kazada en az 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima 'ya giden yolcu otobüsü, otoyolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

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