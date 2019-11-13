Son Dakika Haberleri: Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü
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Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

6 saat önce

Peru'nun kuzeybatısında otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü, System.String[]

Peru'nun kuzeybatısında otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, La Libertad bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 25 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların, Trujillo kenti yakınındaki hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kazanın bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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