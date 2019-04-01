Son Dakika Haberleri: Peru'da Otobüs Yangını: En Az 20 Ölü

Peru'da Otobüs Yangını: En Az 20 Ölü

1 saat önce

- Peru'da otobüs yangını: En az 20 ölüLİMA - Peru'nun başkenti Lima'da şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

- Peru'da otobüs yangını: En az 20 ölü

LİMA - Peru'nun başkenti Lima'da şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Peru'nun başkenti Lima'da şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Lima'dan Chiclayo şehrine giden otobüste gece yolculuğu sırasında çıkan yangında yolcular alevler içinde kaldı. Yerel basın ölü sayısının en az 20 olduğunu ileri sürdü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi intikal etti.
Emniyetten yapılan açıklamada yangının sebebinin bilinmediği ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:19 Kaynak: İHA

Lima, Güncel
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