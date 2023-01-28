Peru'da otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir servis otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.
Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.
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