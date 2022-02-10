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Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü

10.02.2022 19:12
Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Tayabamba bölgesinden La Libertad kentine giden yolcu otobüsü, 100 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, yolun çamurlu olmasından dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

Peru, Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla ölümcül trafik kazalarının yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

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Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika
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