Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Tayabamba bölgesinden La Libertad kentine giden yolcu otobüsü, 100 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.
Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, yolun çamurlu olmasından dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.
Peru, Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla ölümcül trafik kazalarının yaşandığı ülkelerin başında geliyor.
Kaynak: AA
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