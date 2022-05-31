Peru'da savcılık, Devlet Başkanı Castillo'ya yönelik açılan soruşturmayı genişletti

Peru'da savcılık, bir süre önce Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturmasını genişletme kararı aldı.

Peru basınında çıkan habere göre, Ulusal Savcı Pablo Sanchez, suç örgütü kurduğu adı yolsuzluğa karışan kişilerle gizli anlaşmalar yaptığı iddiasıyla Castillo soruşturmasının genişletileceğini açıkladı.

Devlet Başkanı hakkında çıkan iddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında Anayasa'nın 117. maddesi uyarınca Castillo'nun savunma hakkının garanti altına alınacağını vurgulayan Sanchez, olayların aydınlatılması için eski Ulaştırma Bakanı Juan Silva'nın da soruşturmaya dahil edildiğini bildirdi.

Sanchez, parlamenterlerden Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza ve IIich Lopez'in 36 ay süreyle ülkeyi terk etmemesi için yargıya başvurduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Castillo'nun yardımı olmadan bu yolsuzluk ağının kendi başına hareket edemeyeceğini savunan Sanchez, mali dosyada çok ciddi belgelerin olduğunu kaydetti.

Süreç

Savcılık tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturulan iş kadını Karelim Lopez'in, Castillo hükümetiyle yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dair bağlantıları olduğu öne sürülmüştü.

Castillo, 28 Şubat 2022'deki açıklamasında, savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adının karıştığı gerekçesiyle kendisinin devlet başkanlığından azledilebileceğini söylemişti.

Suçlamalara tepki gösteren ve iddiaları kabul etmeyen Castillo, soruşturmanın en hızlı şekilde tamamlanması için çağrıda bulunmuştu.