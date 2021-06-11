Peru'da seçimin galibi Pedro Castillo oldu - Son Dakika

Peru'da 6 Haziran'da yapılan Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turunu Özgür Peru Partisi'nin adayı Pedro Castillo kazandı.

Peru'da halk 6 Haziran'da yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitmişti. 11 Haziran'da birinci turda en çok oy alan 2 aday yarışmıştı. Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) oy sayımını tamamlamasının ardından yeni devlet başkanı belli oldu. Peru'da Devlet Başkanlığı seçimini Özgür Peru Partisi'nin adayı Pedro Castillo kazandı. ONPE, Popüler Güç Partisi Adayı Keiko Fujimori'ye üstünlük sağlayan Castillo'nun yüzde 50,17 oy aldığını, Fujimori'nin ise yüzde 49.82 oy aldığını açıkladı.

Kaybeden Fujimori: "Seçim henüz bitmedi"

ONPE Başkanı Piero Corvetto, seçim kurulu çalışanlarına temiz bir seçim yapma çağrısına uydukları için teşekkür ederek, Özel Seçim Jürilerinde (JEE) bekleyen itiraz dilekçeleri üzerinde çalışmalar olduğunu söyledi. Corvetto, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "JEE'de itirazlar bekliyor. Güvenli, sessiz, temiz bir seçim gerçekleştiren ONPE'nin binlerce işçisine teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde şeffaflığa kendimizi adadık" dedi.

Ulusal Seçim Jürisi'nden (JNE) 802 sandıkta kullanılan oyların iptalini isteyen Fujimori ise sosyal medya hesabından hesabında "seçim henüz bitmedi" uyarısında bulundu. - LİMA