Peru'da Aydınlık Yol örgütüne düzenlenen operasyonda 10'dan fazla kişi öldürüldü - Son Dakika
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Peru'da Aydınlık Yol örgütüne düzenlenen operasyonda 10'dan fazla kişi öldürüldü

18.08.2022 04:06
Peru'da Aydınlık Yol örgütüne düzenlenen operasyonda 10'dan fazla kişi öldürüldü

Peru'da silahlı örgüt Aydınlık Yol'a düzenlenen operasyonda 10'dan fazla örgüt mensubu öldürüldü.

Peru'da silahlı örgüt Aydınlık Yol'a düzenlenen operasyonda 10'dan fazla örgüt mensubu öldürüldü.

Peru basınında çıkan habere göre, silahlı kuvvetler, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nde yerel isimde "Sendero Luminoso" olarak bilinen Aydınlık Yol örgütüne operasyon yaptı.

Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı (CCFFAA) Başkanı Manuel Gomez de la Torre, açıklamasında, örgüt üyesi 10'dan fazla kişinin etkisiz hale getirildiğini belirterek kod adı Yoldaş Jose olan örgüt lideri Victor Quispe Palomino'nun kaçmayı başardığını söyledi.

Zor bir coğrafyada operasyon yaptıklarına dikkati çeken Torre, "Terör örgütüne ağır bir darbe vuruldu, istihbarat kaynaklarına göre 10-15 civarında kişi öldürüldü ve çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullandı.

Operasyon kapsamında çok sayıda cephaneliğin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ordunun 12 Ağustos'ta örgüte yönelik operasyonunda ise 2 asker hayatını kaybetmiş ve Cumhurbaşkanı Petro Castillo, saldırının cezasız kalmayacağını açıklamıştı.

Örgüt tarafından en son 24 Mayıs 2021'de sivillere yapılan saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

1980-1990 yılları arasında 70 bini aşkın kişi öldü

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun (CVR) tahminlerine göre Peru'da 1980 ila 1990 arasındaki 10 yıllık zaman diliminde 70 bini aşkın kişi, operasyon ve terörist eylemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydınlık Yol örgütü, 1970'lerden itibaren bölgede gücünü artırarak 1980'lerde silahlı mücadeleye başladı. Halk savaşı yürüttüğünü iddia eden Maocu örgüt, Abimael Guzman liderliğinde Peru'da komünizmi inşa etmeyi hedefliyordu.

Devletin 1990'lı yıllardan itibaren etkili operasyonları sayesinde örgütün önde gelen liderleri yakalanmış ve geri kalan üyeleri, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nin kokain üretimi yapılan küçük bölgelerine dağılmıştı.

Örgütün kurucularından Guzman ile 10 önemli üyenin Nisan 2002'de yakalanarak hapsedilmesi Aydınlık Yol'u bitirme noktasına getirmişti.

Peru'da 14 Ekim 2010'da örgütün üst düzey komutanlarından Edgar Mejia ve Şubat 2012'de ise Florindo Flores'in bir operasyonda yakalanması Aydınlık Yol'a vurulmuş son büyük darbe olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

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