Son Dakika Haberleri: Peru'da siyasi kriz: Ordu, Devlet Başkanı Vizcarra'ya desteğini açıkladı
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Peru'da siyasi kriz: Ordu, Devlet Başkanı Vizcarra'ya desteğini açıkladı

1 saat önce

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'yi feshetmesi buna karşın Kongre'nin de Vizcarra'yı görevden alarak yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atamasının ardından patlak veren siyasi kriz derinleşiyor

Peru'da siyasi kriz: Ordu, Devlet Başkanı Vizcarra'ya desteğini açıkladı, System.String[]

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'yi feshetmesi, buna karşın Kongre'nin de Vizcarra'yı görevden alarak yerine Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz'u atamasının ardından patlak veren siyasi kriz derinleşiyor.


Kongre'deki muhaliflerin kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan etmesini önce kabul edip yemin eden Mercedes Araoz kısa süre sonra bu kararından geri adım attı.

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Mercedes Araoz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:16 
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