Peru'da sokak aralarında toplanan deniz aslanları tekrar okyanusa bırakıldı
1 saat önce
Peru'da Deniz Hayvanlarını Araştırma ve Koruma Organizasyonu 6 genç deniz aslanını okyanusa bıraktı.
Peru'da Deniz Hayvanlarını Araştırma ve Koruma Organizasyonu 6 genç deniz aslanını okyanusa bıraktı
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:42
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