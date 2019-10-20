Son Dakika Haberleri: Peru'da sokak aralarında toplanan deniz aslanları tekrar okyanusa bırakıldı
Son Dakika Dünya Peru'da sokak aralarında toplanan deniz aslanları tekrar okyanusa bırakıldı

Peru'da sokak aralarında toplanan deniz aslanları tekrar okyanusa bırakıldı

1 saat önce

Peru'da Deniz Hayvanlarını Araştırma ve Koruma Organizasyonu 6 genç deniz aslanını okyanusa bıraktı.

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Peru'da Deniz Hayvanlarını Araştırma ve Koruma Organizasyonu 6 genç deniz aslanını okyanusa bıraktı

Peru'da sokak aralarında toplanan deniz aslanları tekrar okyanusa bırakıldı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:42 
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