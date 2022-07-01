Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı - Son Dakika
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Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

01.07.2022 11:23

- Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı.

- Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

LİMA - Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı - Son Dakika

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