2.3 tonluk uyuşturucu, Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirildi - Son Dakika
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2.3 tonluk uyuşturucu, Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirildi

28.03.2023 13:17

Güney Amerika ülkesi Peru'da polis, Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan kara seramik haline paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirdi. Polis şefi, kokainin 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Peru Ulusal Polisi, Cuma günü başkent Lima yakınındaki El Callao Limanı'nda bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda bir konteynerin içinde Türkiye'ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirildi.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton kokain ele geçirildi

20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

El Callao Polis şefi Luis Angel Bolanos yaptığı açıklamada, kokain miktarının 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton kokain ele geçirildi

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOKAİN ÜRETİCİLERİNDEN

Peru'da geçtiğimiz yıl 28 tonu kokain olmak üzere 86.4 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru ve Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticileri olarak biliniyor.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton kokain ele geçirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • İsmail Bayram: Yine mi yanlış kargo yapmışlar, Hay Allah yaaaa...!!!! Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Ülkeye bak... Böyle bir sevkiyatı ülkemiz bilmiyor yani öyle mi? Olur olur yeriz.. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa 2.3 tonluk uyuşturucu, Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2.3 tonluk uyuşturucu, Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirildi - Son Dakika
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