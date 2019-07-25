Son Dakika Haberleri: Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi

36 dakika önce

Peru'nun güneybatısındaki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi, System.String[]
Peru'nun güneybatısındaki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama anı NASA ve Roscosmos tarafından görüntülendi.

Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Volkanın lav püskürtme anlarının fotoğrafları NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos tarafından paylaşıldı.

Yanardağın püskürttüğü küllerin köylere sıçraması üzerine Peru hükümeti acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan 30 bin kişinin etkilendiği belirtildi. - LİMA
NASA, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler Cinnet getiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 14:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peru'da Ubinas Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]