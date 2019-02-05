Son Dakika Haberleri: Peru'da Uçak Kazası: 2 Yaralı

Peru'da Uçak Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da dün bir uçağın şehir merkezinde bir caddeye acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Peru'da Uçak Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da dün bir uçağın şehir merkezinde bir caddeye acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Peru Hava Kuvvetlerine ait bir uçak başkent Lima'nın merkezindeki bir caddede kaldırım kenarında park halinde olan bir arabanın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın sert bir şekilde caddeye acil iniş yapmasıyla meydana gelen kazada pilot ve yardımcı pilotun hafif yaralarla kurtulduğu ve uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi. - LİMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Lima, 3. Sayfa
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