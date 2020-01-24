Peru'da yakıt tankeri patladı 6 ölü, 45 yaralı - Son Dakika
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Peru'da yakıt tankeri patladı 6 ölü, 45 yaralı

7 saat önce

Peru'da yakıt tankeri patladı 6 ölü, 45 yaralıPeru, (DHA)- Peru'da gaz taşıyan bir yakıt tankerinin yolda oluşan çukura düşmesi sonucu meydana gelen sızıntı sonrası tankerin yakınlarında yangın çıktı.

Peru'da yakıt tankeri patladı 6 ölü, 45 yaralı

Peru, (DHA)- Peru'da gaz taşıyan bir yakıt tankerinin yolda oluşan çukura düşmesi sonucu meydana gelen sızıntı sonrası tankerin yakınlarında yangın çıktı. Yangının hızla yayılması sonucu tankerde patlama meydana geldi. Patlamada, 6 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.

Olay, Peru'nun başkenti Lima'nın güneyinde yer alan Villa El Salvador bölgesinde meydana geldi. Gaz tankerinin yolda oluşan çukura düşmesi sonucu tankerden çıkan gaz sızıntısı sonrası yakınlarda yangın çıktı. Yangının hızla yayılması sonucu tankerde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını duyurdu. Yangın nedeniyle de 20 yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.

Peru'da yakıt tankeri patladı 6 ölü, 45 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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