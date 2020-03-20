Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
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Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Peru'da 78 yaşındaki bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Peru'da 78 yaşındaki bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Peru'da Kovid-19 nedeniyle ilk hastanın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, 78 yaşındaki hipertansiyon hastasının 17 Mart'ta solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısı ise ölen hasta da dahil 234'e yükseldi.

Bölgedeki ülkelerde vakalar artıyor

Kolombiya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 108'e çıkarken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin iyileştiği Ekvador'da 260'a, 1 kişinin hayatını kaybettiği Panamada 137'ye, Venezuela'da ise 42'ye yükseldi.

Kovid-19 önlemleri

Öte yandan söz konusu ülkeler Kovid-19'la mücadele kapsamında aldıkları önlemleri genişletmeye devam ediyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, vakaların yoğunlaştığı başkent Panama'nın yanı sıra Batı Panama ve Colon bölgelerinin salgın alanı ilan edildiğini açıkladı. Turner, iş yerleri ve okulların kapatıldığı bölgeye yabancıların girişinin de yasaklandığını belirtti.

Ekvador'da karantinaya uymayanlara gözaltı

Ekvador basınına göre büyük bölümünde sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede Ekonomik ve Sosyal Katılım Bakanlığı 245 bin eve gıda paketi dağıttı. Ekvador'un batısındaki liman kenti Guayaquil'de ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişi gözaltına alındı.

Venezuela ile Peru'nun da katı bir şekilde karantina uygulamasına devam ettiği bölgedeki diğer ülke Kolombiya'nın da birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkenin, nüfusu 7 milyon 400 bini aşan başkenti Bogota ise 23 Mart Pazartesi sona erecek 4 günlük tam karantina provasına hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin, en kötü senaryoya hazırlık kapsamında yapacağı prova boyunca kent sakinleri dışarı çıkamayacak ve ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaya çalışılacak.

Bogota'da tam karantina provası dışındaki Kovid-19 önlemleri de devam ediyor. Sokaklar ve toplu taşıma araçlarındaki tenhalığın dikkati çektiği kentte, otobüsler ve teleferik kabinleri rutin bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:06 Kaynak: AA

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