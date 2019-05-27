Peru'da "Yoksulların Palyaçosu" onuruna Palyaço Günü kutlamaları
2 saat önce
Perulu Palyaço Günü'nü kutlamak isteyen yüzlerce palyaço Peru'nun Lima şehrindeki sokakları doldurdu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:53
Perulu Palyaço Günü'nü kutlamak isteyen yüzlerce palyaço Lima
şehrindeki sokakları doldurdu.
Peru'nun Palyaçolar ve Sirk Sanatçıları Kültür Derneği'nin her yıl düzenlenen geçit töreni bu yıl Tony Perejil olarak bilinen 1987'de hayatını kaybeden ünlü palyaçosu Jose Alvarez Velez onuruna yapıldı.
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