Son Dakika Haberleri: Peru'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 50 yaralı
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Peru'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 50 yaralı

1 saat önce

Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 2 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Peru'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 50 yaralı, System.String[]
Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 2 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, yerel yetkililer, Arequipa eyaletinin Chala ilçesinden başkent Lima'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü kaydetti.
Kazada yararlanan 50'den fazla kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıklayan yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Kazayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:55 Kaynak: AA
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