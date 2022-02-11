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Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

11.02.2022 10:15

Peru'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Peru'nun Pataz eyaletinde dağlık bir bölgede, Tayabamba kentinden Trujillo kentine giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı.

Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

22 ÖLÜ, 33 YARALI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANMIŞ

Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

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Peru, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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