Peru'da yüzlerce kişi boğa güreşlerini protesto etti
6 saat önce
Peru'nun başkenti Lima'da yüzlerce kişi ülkenin en popüler etkinliklerinden biri olan Feria Taurina del Senor de los Milagros boğa güreşlerini protesto etti.
Peru'nun başkenti Lima'da yüzlerce kişi ülkenin en popüler etkinliklerinden biri olan Feria Taurina del Senor de los Milagros boğa güreşlerini protesto etti
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51
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