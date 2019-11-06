Son Dakika Haberleri: Peru'da yüzlerce kişi boğa güreşlerini protesto etti
Son Dakika Dünya Peru'da yüzlerce kişi boğa güreşlerini protesto etti

Peru'da yüzlerce kişi boğa güreşlerini protesto etti

6 saat önce

Peru'nun başkenti Lima'da yüzlerce kişi ülkenin en popüler etkinliklerinden biri olan Feria Taurina del Senor de los Milagros boğa güreşlerini protesto etti.

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Peru'nun başkenti Lima'da yüzlerce kişi ülkenin en popüler etkinliklerinden biri olan Feria Taurina del Senor de los Milagros boğa güreşlerini protesto etti

Peru'da yüzlerce kişi boğa güreşlerini protesto etti

Lima, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51 
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