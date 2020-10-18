Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti - Son Dakika

Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti

18.10.2020 11:32
Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti, System.String[]

Peru'daki arkeologlar, bir yamaçta 2 bin yıllık bir kedi taslağı keşfetti.

Peru'daki arkeologlar, bir yamaçta 2 bin yıllık bir kedi taslağı keşfetti. Koronavirüs salgını sırasında tarihi sit alanında bakım yapan arkeologlar, 37 metre uzunluğunda bir kedi figürüne rastladı.

Peru Kültür Bakanlığı Nazca bölgesinde yapılan keşifle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, arkeologların koronavirüs önlemlerini fırsat bilerek antik sit alanında bakım yaparken yamaçta yatay olarak görülen bir kedi figürü keşfetti. Figürün, üslup özelliklerine göre Paracas dönemine ait olduğunu belirtti.

Günümüzden 2 bin yıl öncesine dayanan kedi figürünün, Paracas toplumunda sık sık kullanılan bir figür olduğunu belirten Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figürlerin seramik ve tekstil ikonografisinde sıkça görüldüğünü ifade etti. Nazca'da rastlanan figürlerin çoğu, yer seviyesinde zorlukla görülebildiği için ancak gökyüzünden bakıldığında tespit edilebilen dev figürler olarak biliniyor. Bölgede bulunan eski çağlara ait figürlerin çoğu uzaydan çekilmiş fotoğraflar sayesinde keşfedilmişti.TEKNOLOJİ SAYESİNDE KEŞİFLER DEVAM EDECEK

Kültür Bakanlığı Nazca-Palpa yönetim planının direktörü Jhony Islas, keşfedilmeyi bekleyen daha da fazla tasarım olduğunu söyledi. Islas "Bizi şaşırtmaya devam eden şeylerden biri de, daha fazla keşfedilmemiş figürler var ve onları keşfetmeye devam edeceğiz" dedi. Direktör Islas, "Son yıllarda havadan görüntüleme, modern teknolojinin kullanılmasıyla çok gelişti, artık Drone'larla çok düşük irtifada çekim yapabiliyoruz ve bu durum keşiflerimizde çok yardımcı oluyor" dedi.


Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti
Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti
Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti
Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti

Kültür Bakanlığı, Koronavirüs, Peru, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti - Son Dakika Dünya

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