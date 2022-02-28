Peru Devlet Başkanı Castillo, savcılığın yolsuzluk suçlamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Peru Devlet Başkanı Castillo, savcılığın yolsuzluk suçlamalarına tepki gösterdi

28.02.2022 09:29
Peru Devlet Başkanı Castillo, savcılığın yolsuzluk suçlamalarına tepki gösterdi

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adının karıştığı gerekçesiyle kendisinin devlet başkanlığından azledilebileceğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adının karıştığı gerekçesiyle kendisinin devlet başkanlığından azledilebileceğini belirtti.

Ulusal televizyonda açıklamalarda bulunan Castillo, yolsuzluk suçlamalarına tepki göstererek "Bugün ülkemizin sorunlarını çözülmemesi için bizi uzaklaştırmaya ve azletmeye çalışıyorlar. Peru halkı ve uluslararası toplum, bu azınlık kesimin anti-demokratik ve darbeci iradesini biliyor." ifadelerini kullandı.

Castillo, savcılığın, "yasa dışı eylemlere" katıldığı suçlamalarını reddederek "Bu ülkenin erkek ve kadınlarına sesleniyorum, demokrasiyi ve halktan doğan bir hükümetin yönetilebildiğini savunmak için uyanık kalmanızı talep ediyorum." dedi.

Savcılığın hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Castillo, "Eğer bu olaylar bir savcının soruşturmasına konu oluyorsa bunların medyada kamuoyu önünde tartışılması nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.

Hükümetten de yapılan değerlendirmede, savcılığın başlatmış olduğu soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması istenerek suçlamaların kesinlikle kabul edilmediği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, savcılık tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturulan iş kadını Karelim Lopez'in, Castillo hükümetiyle yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dair bağlantıları olduğu öne sürülmüştü.

Peru'da siyasi kriz

Ülkede devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo'nun atadığı 3 başbakanın, Kongre baskısı ve parti içi tartışmalar nedeniyle istifa etmesinin yanı sıra medyada yer alan iddialar üzerine çok sayıda bakan da görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Siyasi istikrarın henüz sağlanamadığı Peru'da, sağ partiler, solcu Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istiyor.

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Yolsuzluk, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru Devlet Başkanı Castillo, savcılığın yolsuzluk suçlamalarına tepki gösterdi - Son Dakika


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