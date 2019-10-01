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Peru devlet başkanı Kongre'yi feshetti

1 saat önce

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, muhalefet milletvekilleri ile düştüğü fikir ayrılıklarından dolayı parlamentoyu feshetti.

Peru devlet başkanı Kongre'yi feshetti, System.String[]

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, muhalefet milletvekilleri ile düştüğü fikir ayrılıklarından dolayı parlamentoyu feshetti.


Güney Amerika ülkesi Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Kongre'yi feshetti. Vizcarra, yolsuzlukla mücadele reformlarıyla ilgili düştüğü fikir ayrılıkları sonrasında çoğunluğu muhalefetten oluşan parlamentoyu dağıtarak seçimlerin yapılması çağrısında bulundu. Vizcarra, "Peru Anayasasına göre, Kongre'yi feshetmeye ve cumhuriyetin kongre seçimleri yapmasına karar verdim. Bu, Anayasanın 134'üncü maddesinde öngörülen yasal bir işlemdir" dedi.


Vizcarra'nın açıklamasının ardından, muhalif milletvekilleri Peru Devlet Başkanı Vizcarra'nın anayasaya aykırı davrandığını iddia etti.


Öte yandan, muhalif milletvekilleri ise Vizcarra'yı geçici olarak görevden almıştı. Milletvekilleri geçici Devlet Başkanı olarak Mercedes Araoz'u seçmişti.


Muhalefet milletvekilleri uzun süredir Vizcarra'nın yolsuzlukla mücadele reformlarını eleştiriyordu.


Peru anayasasına göre parlamentonun iki kez güven oylamasını reddetmesi durumunda devlet başkanı Kongre'yi feshedebiliyor. - LİMA

Güney Amerika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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