Peru Devlet Başkanı Sagasti terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Peru Devlet Başkanı Sagasti terör saldırısını kınadı

26.05.2021 04:30
Peru Devlet Başkanı Sagasti terör saldırısını kınadı, System.String[]

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, dün ülkenin merkezi Apurimac Vadisi'nde "Aydınlık Yol" (Sendero Luminoso) terör örgütünün yaptığı ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, dün ülkenin merkezi Apurimac Vadisi'nde "Aydınlık Yol" (Sendero Luminoso) terör örgütünün yaptığı ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan Sagasti, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum, bu terör eyleminin cezasız kalmaması için Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Polise gerekli talimatları verdim." ifadesini kullandı.

Polis müdürü Cesar Cervantes açıklamasında, kurbanların bar içindeyken saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Muhtemelen daha fazla ölüm olabilir, halka seçimlerin boykot edilmesi yönünde ölüm tehditleri var." dedi.

Peru basınında çıkan haberlerde ise Savcılık Bürosu ve Peru Ulusal Polisi tarafından toplanan verilerde, ölü sayısının 18 olduğu öne sürüldü.

Devlet başkanı adayları da saldırı kınadı

Ülkede 6 Haziran'da düzenlenecek devlet başkanlığı 2. tur seçimlerinin adayları solcu Pedro Castillo ve sağcı aday Keiko Fujimori de saldırıyı kınadı.

Saldırılara Twitter'dan tepki gösteren Castillo, "Bu terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum, hayatını kaybeden 18 kişinin alileriyle dayanışma içerisindeyim. Hükümetimizde hiçbir şiddet eylemine müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fujimori da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini sunarak, "Ülkemizde bir kez daha kanlı eylemlerin yaşanmasından büyük üzüntü duyuyorum. Terörist gruplar bizi felç etmeye, korku yaratmaya çalışıyor ve buna izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Nuria Esparch, radyoya yaptığı açıklamada, ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu belirterek terör örgütü Aydınlık Yol'un bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplarla iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Cesetlerin yanına tehdit broşürü bırakan örgüt üyeleri, 6 Haziran'da yapılacak 2. tur seçimlerinde Popüler Güç adayı sağcı Fujimori'ye oy verilmemesi ve seçimlerin boykot edilmesi yönünde tehditlerde bulunmuştu.

2016'da benzer saldırı

Peru'da 11 Nisan 2016'da devlet başkanlığı seçimlerinden 1 gün önce seçmenlerin güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırıda, 8 asker ile 2 sivil hayatını kaybetmiş ve olaydan aynı örgüt sorumlu tutulmuştu.

Peru'da Haziran 2016'daki devlet başkanlığı seçiminde Dünya Bankasının eski ekonomistlerinden Pedro Pablo Kuczynski ile eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori arasındaki yarışı Kuczynski az farkla kazanmıştı.

1980-1990 yıllarında operasyon ve saldırılarda 70 bini aşkın kişi öldü

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) tahminlerine göre Peru'da 1980 ila 1990 arasındaki 10 yıllık zaman diliminde 70 bini aşkın kişi, operasyon ve terörist eylemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydınlık Yol örgütü, 1970'lerden itibaren bölgede gücünü artırarak 1980'lerde silahlı mücadele yapmaya başladı. Halk savaşı yürüttüğünü iddia eden Maocu örgüt, Abimael Guzman liderliğinde Peru'da komünizmi inşa etmeyi hedefliyordu.

Devletin 1990'lı yıllardan itibaren etkili operasyonları sayesinde örgütün önde gelen liderleri yakalanmış ve geri kalan üyeleri, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nin kokain üretimi yapılan küçük bölgelerine dağılmıştı.

Örgütün kurucularından Guzman ile 10 önemli üyenin Nisan 2002'de yakalanarak hapsedilmesi Aydınlık Yol'u bitirme noktasına getirmişti.

Peru'da 14 Ekim 2010'da örgütün üst düzey komutanlarından Edgar Mejia ve Şubat 2012'de ise Florindo Flores'in bir operasyonda yakalanması Aydınlık Yol'a vurulmuş son büyük darbe olarak kayıtlara geçmişti.

Terörist, Haziran, Terör, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru Devlet Başkanı Sagasti terör saldırısını kınadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayından skandal seçim vaadi: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olmuştu! Shakespeare hayatını kaybetti Koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olmuştu! Shakespeare hayatını kaybetti Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti         
00:33
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü         
23:53
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı         
23:26
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir         
21:35
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sergen Yalçın'ın eski sevgilisine yeni sevgilisi soruldu! Herkesin verdiği cevabı verdi Sergen Yalçın'ın eski sevgilisine yeni sevgilisi soruldu! Herkesin verdiği cevabı verdi         
18:17
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
17:23
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu         
16:23
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 04:53:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Peru Devlet Başkanı Sagasti terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement