Peru Devlet Başkanı seçilen Pedro Castillo yemin etti - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, parlamentoda yemin etti.

Solcu lider Castillo, Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümünde parlamentoda düzenlenen törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından devlet başkanlığı görevini Francisco Sagasti'den devralarak yemin etti.

Castillo, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin temel sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak "Anayasa reformu için yeni bir yasa tasarısını önce meclise sonra halk oylamasına sunacağız. Peru halkı için yolsuzluğun olmadığı bir ülke ve yeni bir Anayasayı destekleyeceğime yemin ederim." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Dina Boluarte de parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Peru Devlet Başkanı Castillo'nun yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales olmak üzere birçok ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Castillo, yemin töreninin ardından Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreninin yapıldığı alanda askerleri selamladı.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle seyircisiz yapıldı.