Peru devlet başkanı seçiminin 2'inci turu için sandık başında - Son Dakika

Peru'da halk, yeni devlet başkanını belirlemek üzere yapılan seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Peru'da halk, 2'inci tura kalan iki aday arasından devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerin ilk turunda en yüksek oyu alan sağcı 46 yaşındaki Keiko Fujimori ile 51 yaşındaki solcu Pedro Castillo'nun yarıştığı seçimde, 25 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak. Yapılan anketlere göre, iki zıt taraftaki adaylar arasında oy oranlarının yakın olması beklenirken, seçmenlerin yüzde 18'i ise kararsız oldukları yönünde görüş bildirdi.

Fujimori desteğini başkent Lima'dan alırken, Castillo kırsal bölgelerden destek görüyor. Fujimori seçim kampanyalarında Castillo'yu şiddeti körüklemekle suçlayarak, Castillo'nun seçimi kazanmasının ülkeyi Kuzey Kore veya Venezuela ile aynı duruma getireceğini söyledi. Castillo ise açıklamalarında rakibini yolsuzlukla suçladı.

Sosyalist aday Pedro Castillo, seçim kampanyasında madencilik, hidrokarbon ve telekomünikasyon şirketlerini millileştirme ve gelir eşitsizliğini gidermek için vergi reformları yapma vaatlerinde bulundu. Fujimori ise korona virüs salgınından etkilenen ekonominin yeniden canlandırılması için bir dizi vergi indirimi ile 3 milyon istihdam oluşturma, düşük maaş ve emekli maaşlarını yükseltme sözü verdi.

İlk turu 11 Nisan'da düzenlenen seçimlerin ikinci turunun ön sonuçlarının Pazar günü yerel saatle 23.00'te açıklanması bekleniyor.

Seçimlerin ilk turunda Castillo oyların yüzde 19,83'ünü, Fujimori ise yüzde 13,37 oy almıştı.

(İHA)