Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi - Son Dakika

Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi

10.11.2020 04:31
Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın görevinden alınmasına karar verildi.

Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.

Vizcarra'nın yardımcısı bulunmadığı için devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Manuel Merino üstlenecek ve 28 Temmuz 2021'e kadar yürütecek

Peru Kongresi'nin, "adaleti engelleme" gerekçesiyle Vizcarra'yı 3 Kasım'da görevden alma sürecini başlattığı bildirilmiş ve karar, 40 "hayır" oyuna karşılık 60 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

Güney Amerika, Kongre, Karar, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevinden azledildi - Son Dakika


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