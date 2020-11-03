Peru Devlet Başkanı Vizcarra hakkında yeni azil soruşturması başlatıldı - Son Dakika

Peru Kongresi, ilk azil soruşturmasından sadece 51 gün sonra Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevden alma sürecini tekrar başlattı.

Kongre, dün yaptığı oylamayla, Vizcarra'nın görevden alınması ile sonuçlanabilecek azil soruşturmasını yeniden başlatma kararı aldı.

Karar, 40 "hayır" oyuna karşılık 60 milletvekilinin "evet" oyu ile kabul edildi.

Kararda, Vizcarra 2011-2014 arasında Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Yine Kongrede 9 Kasım'da yapılması beklenen oturumda, bu sefer Vizcarra'nın hakkındaki suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Devlet Başkanı Vizcarra ise yaptığı açıklamada, muhaliflerinin azil soruşturmalarını bir "gelenek" haline getirerek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Vizcarra, 9 Eylül'de başlatılan hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla "adaleti engellemekle" suçlandığı soruşturmasında aklanmıştı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, hakkında açılan görevden alma sürecinin ardından 2018'de istifa etmişti.