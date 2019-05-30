Son Dakika Haberleri: Peru Devlet Başkanı Vizcarra parlamentoyu feshetmekle tehdit etti
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Peru Devlet Başkanı Vizcarra parlamentoyu feshetmekle tehdit etti

14 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra, hükümetin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı 5 maddelik reform paketinin yasalaşmaması halinde meclisi feshedeceğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Vizcarra parlamentoyu feshetmekle tehdit etti, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra, hükümetin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı 5 maddelik reform paketinin yasalaşmaması halinde meclisi feshedeceğini belirtti.
Vizcarra, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin meclise sunacağı 5 maddelik reform paketinin kabul edilmemesi halinde Peru Anayasası'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshedeceğini söyledi.
Vizcarra'nın açıklaması, hükümetin geçen hafta bu konuda sunduğu ilk teklifin mecliste reddedilmesinin ardından geldi.
Reforma ayak direyen muhalefeti şahsi çıkarları için hareket etmekle suçlayan Vizcarra, "Maalesef parlamentonun çoğunluğu bir kez daha Peru vatandaşlarından yüz çeviriyor ve ülkeye zarar veriyor." dedi.
Vizcarra, gelecek hafta meclise sunulması beklenen paketin de önceki reform teklifiyle benzer bir akıbeti olması halinde meclisi fesih yetkisini kullanacağını ifade etti.
Hükümetin sunduğu 5 maddelik reform paketi yolsuzluğa karşı imtiyaz sağlayan özel korumaları kaldırarak yolsuzluğu önlemeyi amaçlıyor. Maddelerden biri Yüksek Mahkemeye yolsuzluk davalarında milletvekili dokunulmazlığını kaldırma yetkisi verirken, diğer bir madde yolsuzlukla suçlanmış olanların seçimlerde aday olmasını engelliyor.
Vizcarra, önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından, yolsuzluk düzenine son verme vaadiyle iktidara gelmişti.
Vizcarra'nın reformları, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran hapisteki muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin partisinin engeliyle karşılaşıyor.
Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:47 Kaynak: AA
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