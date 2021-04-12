Peru devlet başkanını seçemedi, seçimler 2'nci tura kaldı - Son Dakika

Peru devlet başkanını seçemedi, seçimler 2'nci tura kaldı

12.04.2021 10:26
Peru devlet başkanını seçemedi, seçimler 2'nci tura kaldı, System.String[]

Peru'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri 2'nci tura kalırken, Haziran ayında yapılması planlanan ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre, oy vermeye at sırtında giden solun adayı Pedro Castillo ve hapisteki eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori yarışacak.

Peru'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri 2'nci tura kalırken, Haziran ayında yapılması planlanan ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre, oy vermeye at sırtında giden solun adayı Pedro Castillo ve hapisteki eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori yarışacak.

Güney Amerika ülkesi Peru'da halk, 3 yıl içinde 5'inci kez devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitmişti. Oy kullanmanın zorunlu olduğu ve yaklaşık 25 milyon kayıtlı seçmeni bulunan ülkede resmi olmayan sonuçlara göre, hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. Böylece devlet başkanlığı seçimleri 2'inci tura kaldı. İlk sonuçlara göre, oy vermeye at sırtında giden 51 yaşındaki Pedro Castillo 18.6 oy oranı ile seçimi önde götürürken, Castillo'nun oy oranına en yakın 2'nci aday ise hapisteki eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori oldu. Fujimori'nin oy oranı 14.5 olarak açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, solun adayı Castillo önümüzdeki Haziran ayında yapılması planlanan 2'nci turda yer almayı neredeyse garantiledi. Muhafazakar aday Fujimori ise 2'nci turda Castillo'ya karşı yarışacak muhtemel aday olarak öne çıktı.

Oy vermeye at sırtında geldi

Solcu aday Castillo'nun oy vermeye at sırtında gelmesi dikkat çekti. Castillo, atının huysuzlanması nedeniyle zor anlar yaşarken, yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.

Oy verme işlemleri sert Covid-19 önlemleri altında gerçekleştirildi

Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybının yaşandığı haftayı geride bırakan Peru'da oy verme işlemleri sert Covid-19 önlemleri altında gerçekleştirildi. Yaşlılardan sandık merkezlerine erken gelmeleri ve kalabalıktan kaçınmaları istendi.

Peru'da salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 647 bin 694 vaka kaydedilirken, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 54 bin 903 oldu. Seçimden bir gün önceki cumartesi günü ise virüs nedeniyle 384 kişi hayatını kaybetti. - LİMA

Koronavirüs, Haziran, Sandık, Peru, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Peru devlet başkanını seçemedi, seçimler 2'nci tura kaldı - Son Dakika


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